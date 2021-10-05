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Сотрудничество Монголии и Болгарии в области сельского хозяйства будет расширяться

CentralAsia (MNG) -  1-2 октября представители во главе с госсекретарем Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Т. Жамбалцэрэн находились с рабочим визитом в Республике Болгария.

Во время своего визита официальные лица встретились с заместителем министра сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства страны Георгием Сабевым, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Стороны говорили о продлении соглашения о реализации программы технической помощи сельскохозяйственному сектору, созданного между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского, продовольственного и лесного хозяйства Болгарии, и совместной работе в области поставок сельскохозяйственного оборудования, проведения продовольственных мероприятий, оценки рисков безопасности и повышение квалификации персонала.

На встрече болгарская сторона передала проект указанного соглашения. Обе стороны также договорились подписать меморандум между двумя министерствами после обсуждения возможностей сотрудничества в области сельского хозяйства, эрозии почв и пищевой промышленности.

Представители также ознакомились с деятельностью тепличного и овощного бизнеса, а также Агро-Био-института при Аграрной академии, ведущего исследовательского центра в Болгарии в области растений и агробиотехнологий.

В ходе встречи стороны договорились о том, что активизировать сотрудничество института с его монгольским аналогом и в ближайшем будущем провести онлайн-встречу по этому вопросу.

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