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Глобальный сбой добавил 50 миллионов пользователей Telegram

CentralAsia (CA) -  В мессенджере Telegram всего за несколько часов зарегистрировалось больше 50 миллионов пользователей, передает RT.

Руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин заявил, что на фоне недавнего глобального сбоя в работе соцсетей во всем мире число новых пользователей мессенджера Telegram резко увеличилось.

«По нашей оценке, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировалось более 50 миллионов новых пользователей», - рассказал Кижикин.

Накануне пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру столкнулись с масштабными сбоями в работе сервисов. Сбой продлился примерно шесть часов.

Также пользователи жаловались на перебои в работе других онлайн-сервисов, в том числе Google, Twitter, TikTok. Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Bank of America, Snapchat, Gmail.

Позже в Facebook назвали причину сбоя. По словам инженеров компании, неверные изменения конфигурации маршрутизаторов привели к проблемам, которые прервали связь.

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