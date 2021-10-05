Узбекистан намерен организовать автопроизводство в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Узбекистан намерен организовать производство автотехники и электротехнической продукции в Туркменистане. Об этом на Узбекско-туркменском форуме в Ташкенте заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Вице-премьер Узбекистана подчеркнул, что экономическое взаимоотношение двух стран должно развиваться в нескольких направлениях: увеличение товарооборота, промышленная кооперация, транспортно-логистическое партнерство и межрегиональное сотрудничество.

На форуме была достигнута договоренность об открытии совместных предприятий. Соглашение о создании производства спецавтотехники в Туркменистане было подписано между компаниями «Узавтосаноат» и «Туркменистан-Моторс».

В первый год предприятие планирует выпускать до 10 тысяч единиц сельхозтехники и прицепов, а в течение 4-5 лет предполагается выйти на уровень до 50 тысяч единиц в год.

Ранее сообщалось, что понедельник в Ташкенте прошел Узбекско-туркменский экономический форум в рамках официального визита в страну Президента Гурбангулы Бердымухамедова. В рамках форума члены делегаций обеих стран подписали 13 двусторонних документов, в том числе на осуществление экспортно-импортных операций на общую сумму около $13,5 миллиона.