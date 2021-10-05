38 членов «Талибана» получили государственные должности в Афганистане

CentralAsia (CA) - Сформированное организацией «Талибан» временное правительство Афганистана назначило 38 представителей движения на различные государственные должности, передает The Indian Express.

В заявлении официального представителя группировки Забихуллы Муджахида говорится, что на каждый из утвержденных постов назначены исключительно представители движения, которые носят религиозные титулы.

Среди новых назначений - заместитель премьер-министра по политическим вопросам, заместители министров и заместитель главы Афганского общества Красного Полумесяца. Также командующие армией и должности в министерстве обороны, кроме того, представители в провинциях Афганистана, включая Кабул, Гильменд, Герат и Кандагар.

Отмечается, что практически все 38 новых чиновников являются представителями пуштунов, самой многочисленной этнической группы в Афганистане. Ни одно из 38 новых назначений, объявленных главным пресс-секретарем Забихуллой Муджахидом не включало женщин. Они состоят из членов, полностью вышедших из «Талибана», с небольшим представительством групп меньшинств.

8 сентября талибы объявили о создании временного правительства в Афганистане, провозгласив страну Исламским Эмиратом. Новый кабинет министров, полностью состоящий из мужчин, включает в себя высокопоставленных представителей «Талибана», некоторые из которых известны своими нападениями на американские войска в течение последних двух десятилетий