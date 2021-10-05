В Японии обнаружен новый вирус «Йезо»

CentralAsia (CA) - Японские ученые обнаружили новое заболевание, вызванное ранее неизвестной инфекцией. Новый вирус под названием «Йезо», который смогли идентифицировать специалисты, передается через укусы клещей. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В 2014 году в Японии зафиксировали первые случаи инфицирования неизвестным патогеном. До 2020 года было зафиксировано семь пациентов со схожими симптомами. Течение болезни характеризовалось лихорадкой, а в крови пациентов снижалось количество лейкоцитов и тромбоцитов.

Японские исследователи выделили вирус из образцов крови двух пациентов, что позволило провести генетический анализ патогена. Ученые выяснили, что в крови инфицированных содержался ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. К этому виду также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

В 2019 году на острове Хоккайдо в больницу обратились два пациента, которых лихорадило после укуса клеща. Анализ крови показал, что укушенные люди были инфицированы неизвестным вирусом. После этого ученые перепроверили образцы крови больных, которые обращались с похожими симптомами с 2014 года. Исследователи обнаружили семь случаев инфицирования «Йезо».

Для определения источника вируса исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе. В образцах пятнистых оленей и енотов, собранных в период с 2010 по 2020 год, обнаружили антитела к вирусу. Кроме того, исследователи обнаружили РНК вируса у основных видов клещей острова Хоккайдо.