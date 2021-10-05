Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства (фото)

CentralAsia (TM) - В резиденции Куксарой 5 октября состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Затем Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в узком формате.

В ходе встречи главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений.

За последние четыре года взаимная торговля выросла в три раза и превысила 400 миллионов долларов. С начала года товарооборот увеличился ещё на 25%.

Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке. Подчеркнута важность регулярного проведения Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и реализации договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи в Авазе 6 августа текущего года.