Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства (фото)

- Туркменистан, общество
- 13:50, 05 октября 2021
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CentralAsia (TM) - В резиденции Куксарой 5 октября состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.
Затем Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в узком формате.
В ходе встречи главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений.
За последние четыре года взаимная торговля выросла в три раза и превысила 400 миллионов долларов. С начала года товарооборот увеличился ещё на 25%.
Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке. Подчеркнута важность регулярного проведения Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и реализации договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи в Авазе 6 августа текущего года.