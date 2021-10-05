В Узбекистане ощутили землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) - Землетрясение с эпицентром в Афганистане, ощутили в ряде областей Узбекистана.

По данным МЧС, 5 августа в 12:59 по ташкентскому в Афганистане произошло землетрясение, сила которого ощущалась в ряде регионах страны. Расстояние от эпицентра до Ташкента 616 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Сурхандарьинская область: 3-4 балла, Кашкадарьинская область: 3 балла, Самаркандская область: 2-3 балла, Бухарская область: 2-3 балла, Навоийская область: 2 балла и Джизакская область: 2 балла.

Координаты землетрясения: 36,32 градусов северной широты; 66 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6. Глубина 100 км.