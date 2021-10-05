В Британии в связи с топливным кризисом для доставки горючего привлекли военных

CentralAsia (CA) - В Великобритании для решения кризиса с доставкой топлива на автомобильные заправочные станции (АЗС) привлекли военных. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

В рамках операции «Эскалин» 200 военных начали работу в Лондоне и юго-восточной части страны, где больше всего чувствуется нехватка горючего. Отмечается, что они прошли обучение в компании Hover, которая занимается доставкой бензина. Половину из них отправили на бензовозах развозить топливо в различные части страны.

По данным Ассоциации розничной торговли бензином и СМИ, около 22% АЗС в Лондоне и в юго-восточной части страны остаются без топлива, а на 27% АЗС только один вид топлива.

При этом министр финансов Риши Сунак утверждает, что ситуация улучшается, хотя на некоторых АЗС до сих пор можно наблюдать большие очереди.

Жители Великобритании начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. Проблема возникла из-за задержки выдачи виз иностранным водителям. Это спровоцировало ажиотаж на АЗС и резкий рост цен на бензин.

Как отмечается, дефицит водителей связан с пандемией коронавируса, а также с выходом страны из Евросоюза. За последние два года из Великобритании уехали тысячи профессиональных водителей из стран ЕС. Подготовку местных затруднила пандемия.

В британском правительстве заявили, что в ближайшие дни в экстренном порядке особые визы получат 300 иностранных водителей, что позволит им работать в стране до марта 2022 года. Также на два месяца продлят срок действия срочных рабочих виз, которые смогут получить еще 4,7 тыс. водителей бензовозов. В правительстве отмечают, что привлечение иностранной рабочей силы временное и британским работодателям необходимо решить долгосрочную проблему нехватки персонала.