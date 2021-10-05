В Узбекистане появится лаборатория по трансплантации органов человека

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова создаст научную лабораторию по трансплантации органов и тканей человека, работающую на основе базовой системы финансирования.

Об этом говорится в постановлении, подписанном президентом Шавкатом Мирзиеевым 4 октября этого года.

Документ определяет ряд дополнительных функций Хирургического центра трансплантации органов и тканей человека:

осуществление фундаментальных и практических исследований и разработку инновационных проектов в области трансплантологии;

изучение и внедрение методов осуществления высокотехнологичных операций по трансплантации;

установление сотрудничества и организацию совместных исследований с профильными научными организациями, центрами и экспертами зарубежных государств;

оказание содействия в подготовке квалифицированных научных кадров в направлении трансплантологии.

Документом также предусмотрено создание кафедры хирургии и трансплантологии Ташкентской медицинской академии при Центре хирургии с 2021/2022 учебного года.

Для модернизации хирургического центра Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством здравоохранения поручено в течение недели принять меры по привлечению средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций в размере 11 миллионов долларов США.