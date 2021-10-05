экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России запустили корабль «Союз МС-19» для съемок первого в мире фильма в космосе

CentralAsia (CA) -  Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на борту которого находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, стартовал в 11:55 (мск) к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Шипенко и Пересильд отправились в космос почти на две недели, до 17 октября, для съемок фильма с рабочим названием «Вызов».

Ракету-носитель назвали в честь второго космонавта планеты Германа Титова. Возглавляет экипаж космонавт Антон Шкаплеров.

Согласно плану, «Союз МС-19» будет лететь к орбитальной станции по двухвитковой схеме. По расчетам, он доберется до нее примерно за 3 часа 17 минут.

О намерении снять художественную ленту в космосе в сентябре 2020 года заявил «Роскосмос». Фильм-драма «Вызов» является совместным проектом космического агентства, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

До этого, в мае того же года, стало известно о подготовке киносъемок на МКС с участием американцев: актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

print
  • В Казахстане задержаны владельцы притонов, среди которых были граждане Узбекистана
  • Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
  • Rio Tinto оспаривает независимый отчет о финансовых проблемах Оюу-Толгой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com