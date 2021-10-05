В России впервые испытали гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

CentralAsia (CA) - ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки, сообщили в Минобороны России.

По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля «Северодвинск». «Полет <…> соответствовал заданным параметрам <…>. Испытательная стрельба <…> признана успешной», — говорится в релизе.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

«Цирконами» планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.