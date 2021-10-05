В России впервые испытали гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

- Азия и мир, общество
- 15:21, 05 октября 2021
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CentralAsia (CA) - ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки, сообщили в Минобороны России.
По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля «Северодвинск». «Полет <…> соответствовал заданным параметрам <…>. Испытательная стрельба <…> признана успешной», — говорится в релизе.
«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
«Цирконами» планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.