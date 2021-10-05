События в Афганистане будут иметь очень серьезные последствия, - министр иностранных дел Индии

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что Индия не доверяет различным аспектам Дохинской сделки, подписанной в прошлом году между США и «Талибаном», и последние события в Афганистане будут иметь «очень, очень серьезные последствия» для региона и за его пределами, передает Business Standard.

Он также сказал, что основные проблемы для Индии на данном этапе заключались в том, будет ли в Афганистане инклюзивное правительство и что афганская земля не будет использоваться для терроризма против других государств и остального мира.

Выступая на ежегодном саммите лидеров американо-индийского форума стратегического партнерства (USISPF) 30 сентября, Джайшанкар также предположил, что Индия не торопится обсуждать какое-либо признание нового правления в Кабуле.

На интерактивной встрече с бывшим американским послом Фрэнком Виснером министр иностранных дел также сказал, что четырехсторонняя коалиция, включающая Индию, США, Австралию и Японию, не против какой-либо страны, и ее не следует рассматривать как некую «группировку».

Индия и США совпадают по многим вопросам, связанным с недавними событиями в Афганистане, включая опасения по поводу возможного использования афганской земли для терроризма.

«Увидим ли мы всеохватывающее правительство? Увидим ли мы уважение прав женщин, детей, меньшинства?», - спросил он.

«Самое главное, что мы увидим Афганистан, земля которого не используется для терроризма против других государств и остального мира, я думаю, это наша забота», - добавил Джайшанкар.

Он сказал, что то, что произошло в Афганистане, будет «иметь очень, очень серьезные последствия для всех нас, и мы так близки к этому региону».

Министр сказал, что основные проблемы были отражены в резолюции Совета Безопасности ООН в августе, и что то, как эти вопросы решаются сегодня, все еще остается открытым вопросом.

Отвечая на другой вопрос о том, как Индия и США смотрят на ситуацию в Афганистане, Джайшанкар сказал, что обе стороны придерживаются одинаковых взглядов на принципиальном уровне по многим вопросам, особенно по возможному использованию афганской земли для терроризма.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе обсуждений между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне на прошлой неделе.

«Опять же, посмотрите, есть вопросы, по которым мы соглашаемся больше, будут вопросы, по которым мы соглашаемся меньше. Наш опыт в некоторых отношениях отличается от вашего (США). Вы знаете, мы сами стали жертвами трансграничного терроризма из этого региона», - сказал Джайшанкар.

«И позвольте нам сказать, что это во многом сформировало наше мнение о некоторых из соседей Афганистана», - сказал он.

На вопрос, включает ли это совместный сигнал Пакистану, он только сказал: «Есть аспекты, которые мы разделяем, и есть аспекты, в которых, возможно, наши позиции не совсем совпадают».

Отвечая на вопрос о Quad и способах управления ростом мощи Китая, Джайшанкар сказал, что партнерство четырех стран не против кого-то.

«Я думаю, что очень важно не быть втянутым в какой-то негативный дискурс, который на самом деле не из нашего сценария, это чужой сценарий. И я не думаю, что мы должны поддаваться на это. Я думаю, что нам нужно быть позитивным», - сказал он.

На вопрос о том, как справиться с подъемом Китая, Джайшанкар сказал: «Я бы сказал, что во многих отношениях это двусторонний выбор, который мы все должны сделать, у каждого из нас очень существенные отношения с Китаем».

«И, во многих отношениях, Китай, который сегодня является таким крупным игроком и настолько заметным в международной экономике, я думаю, что это естественно, что эти отношения довольно уникальны. Для США, Австралии, Японии, Индонезии или Франции», - добавил он.

Джайшанкар сказал, что подъем Китая оказал очень фундаментальное влияние на международный порядок.

«Таким образом, как участники международного порядка, мы должны оценить это и отреагировать на это в свете наших собственных интересов», - сказал он.