В Казахстане задержаны владельцы притонов, среди которых были граждане Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Полицейскими Казахстана пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает МИА «Казинформ».

«Сотрудниками криминальной полиции МВД, городов Нур-Султан и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что установлена группа из 8 человек, которая на длительное время, распределив роли между участниками, организовала криминальный бизнес в городах Алматы и Нур-Султан.

«Преступники размещали объявления в сети интернет «OLX», «SATU», социальных сетях «Telegram» и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек).Притоны организовывались в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных», - уточнил Нурдильда Ораз.

Согласно озвученным сведениям, ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и составлял 10-12 миллионов тенге ($23,5 тыс-$28 тыс.) в месяц.