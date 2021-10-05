В Узбекистане ужесточили уголовную ответственность за сопротивление представителям власти  

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ужесточили наказания за сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс.

Теперь оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг (ст. 219 УК РУз) наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин (БРВ) или обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы от 1 года до 3 лет.

Также внесены изменения в ст. 194 КоАО РУз. Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел влечет наложение штрафа от 1 до 12 БРВ (раньше от ½ до 2), то же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания – от 12 до 15 БРВ (ранее от 2 до 3).

Аналогично увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан (ст.194-1 КоАО РУз).

Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел и Национальной гвардии влечет наложение штрафа от 3 до 20 БРВ (ранее от 3 до 5).

Согласно изменениям в ст. 198 КоАО РУз, невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти теперь влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 12 (ранее от ½ до 1), а на должностных лиц — от 3 до 15 БРВ (ранее от 1 до 12).

То же правонарушение, совершенное повторно после применения административного взыскания влечет наложение штрафа на граждан от 12 до 15 (ранее от 1 до 3), а на должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (ранее от 3 до 5).