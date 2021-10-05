Президент Туркменистана сменил главу министерства юстиции

CentralAsia (TM) - В Туркменистане назначен новый министр юстиции. Указ был подписан в ходе очередного заседания совета безопасности Туркменистана о проделанной работе за девять месяцев.

На состоявшемся 4 октября очередном заседании совета безопасности Туркменистана руководители силового блока доложили о проделанной работе своих ведомств за девять месяцев 2021 года. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заслушав отчёт министра Юстиции Бегмурата Мухаммедов по совершенствованию законодательной базы, проведению разъяснительных мероприятий среди населения, заявил, что он, согласовавшись с Халк Маслахаты Милли Генгеша, подписал указ о снятии Мухаммедова с занимаемой должности, в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Новым министром юстиции указом президента, с согласия Халк Маслахаты Милли Генгеша, назначен старший советник юстиции Таганов Мереттаган Гурбандурдыевич. Новый глава ведомства ранее работал в этом ведомстве, занимая пост заместителя министра, последняя его работа до нового назначения — председатель комитета Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана по защите прав и свобод человека.

Кроме того, постановлением Верховного главнокомандующего Туркменистана на должность заместителя министра юстиции назначен младший советник юстиции Мырадов Батыр Оразмухаммедович, до этого работавший в должности заместителя прокурора Балканского велаята.

Бывший глава ведомства Бегмурат Мухаммедов, пока, направлен в распоряжение Министерства иностранных дел Туркменистана.