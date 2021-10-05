Туркменистан стал вторым крупнейшим поставщиком бензина в Узбекистан

CentralAsia (TM) - Импорт бензина в Узбекистан в 2021 году увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туркменистан с начала 2021 года экспортировал в Узбекистан 121 миллион литров бензина, став вторым основным поставщиком топлива в соседнюю страну после России, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике.

По данным Комитета, с начала года Узбекистан импортировал более 280 миллионов литров бензина. Сумма, затраченная на ввоз топлива в страну, составила около 100 миллионов долларов США. Таким образом, импорт бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что только в августе в Узбекистан было импортировано 7 миллионов литров бензина.

В этом году в поставках топлива в Узбекистан лидирует Россия – 139 миллионов литров. После Туркменистана, на третьем месте Казахстан – 16 миллионов литров, затем Ирак – 3,6 миллионов литров.

Вместе с тем, с января по август около 730 тысяч тонн бензина было изготовлено и на производственных мощностях Узбекистана. При этом, выпуск местного топлива увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменистаном в январе-августе 2021 года достиг 418,1 миллиона долларов США, увеличившись в годовом исчислении более чем на 23,6%.