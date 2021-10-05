экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан стал вторым крупнейшим поставщиком бензина в Узбекистан  

CentralAsia (TM) -  Импорт бензина в Узбекистан в 2021 году увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туркменистан с начала 2021 года экспортировал в Узбекистан 121 миллион литров бензина, став вторым основным поставщиком топлива в соседнюю страну после России, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике.

По данным Комитета, с начала года Узбекистан импортировал более 280 миллионов литров бензина. Сумма, затраченная на ввоз топлива в страну, составила около 100 миллионов долларов США. Таким образом, импорт бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что только в августе в Узбекистан было импортировано 7 миллионов литров бензина.

В этом году в поставках топлива в Узбекистан лидирует Россия – 139 миллионов литров. После Туркменистана, на третьем месте Казахстан – 16 миллионов литров, затем Ирак – 3,6 миллионов литров.

Вместе с тем, с января по август около 730 тысяч тонн бензина было изготовлено и на производственных мощностях Узбекистана. При этом, выпуск местного топлива увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменистаном в январе-августе 2021 года достиг 418,1 миллиона долларов США, увеличившись в годовом исчислении более чем на 23,6%.

print
  • В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
  • Узбекистан за восемь месяцев импортировал бензина на $100 млн
  • За сутки в Монголии выявлен 1 501 новый случай COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com