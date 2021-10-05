В России за сутки выявлено 25 110 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 110 (8,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 637 427 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 194 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 344 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 349 626 человек.