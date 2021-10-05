В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 895 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 72 и Санкт-Петербурге — 58.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 211 696 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,6 млн, из них выздоровели — 6,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 349 626 пациентов.