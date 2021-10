Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

CentralAsia (CA) - Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике 2021 года. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5