Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

- Азия и мир, общество
- 16:56, 05 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике 2021 года. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5
Нобелевский комитет Королевской шведской академии отметил их прорывной вклад в изучение сложных систем.
Первая часть награды досталась Манабе и Хассельману «за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления».
Вторая — Паризи «за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных».
В прошлом году Нобелевская премия в области физики была присуждена Роджеру Пенроузу из Великобритании и Райнхарду Генцелю и Андреа Гез из США. Пенроуз получил половину денежного приза за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а Генцель и Гез — остальную часть суммы за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».
Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. Самым первым лауреатом стал немец Вильгельм Конрад Рентген. Он получил награду за открытие рентгеновского излучения. С тех пор премию присудили более 200 ученым.
Накануне, 4 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».
6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября — по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября. 11 октября будет присуждена премия по экономике.