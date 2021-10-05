Корейский сериал «Игра в кальмара» занял первое место в топе Netflix

CentralAsia (CA) - Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания «Игра в кальмара», вышедший 17 сентября 2021 года, уже больше недели возглавляет топ Netflix более чем в 80 странах мира.

Среди них — Австралия, Бразилия, Канада, Египет, Исландия, Япония, Великобритания и ОАЭ. Это следует из данных агрегатора FlixPatrol, автоматически собирающего информацию об онлайн-кинотеатрах и сервисах потокового видео.

Сериал «Игра в кальмара», режиссером и автором сценария которого выступил Хван Дон Хек (полнометражная драма «Крепость», а также комедия «Мисс бабушка», на которую в Южной Корее было продано почти 9 млн билетов), состоит из девяти эпизодов хронометражем около одного часа.

В центре сюжета — группа людей, которые из-за финансовых проблем решаются на участие в тайной игре формата «королевская битва». Жанр «королевская битва», получивший свое название по одноименному роману японского писателя Косюна Таками и его последующей экранизации, подразумевает столкновение большого количества персонажей на ограниченной территории. Игроки должны поочередно преодолевать различные испытания, пока в игре не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд вон (приблизительно $38,5 млн).

О старте разработки оригинального южнокорейского проекта с рабочим названием Round Six Netflix объявил 2 сентября 2019 года. Бюджет сериала составил $17 млн. Сам режиссер описывал сериал как «аллегорию на современное капиталистическое общество, что-то, изображающее конкуренцию в экстремальном виде».