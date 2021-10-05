Песков рассказал о планах Путина на день рождения

CentralAsia (CA) - У президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 69 лет, есть рабочие планы на свой день рождения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У представителя Кремля журналисты поинтересовались, чем Путин собирается заниматься в свой праздник. «Ну у него, насколько мне известно, есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения», — заявил Песков.

«Вы знаете, что он (Путин) частенько проводит рабочие мероприятия (в день рождения)», — добавил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что «никто не сомневается», что вечером глава государства отметит свой праздник с родными и близкими. «Сейчас (у него) уже нет особой самоизоляции», — заметил Песков.

Путину исполнится 69 лет 7 октября. Свой прошлый день рождения он также провел в рабочей обстановке. Песков говорил, что на тот день у президента были запланированы более десяти международных телефонных разговоров, однако не исключал, что к вечеру президент встретится с друзьями, родными и близкими, «как это традиционно бывает».

В 2019 году Путин в канун своего дня рождения побывал в сибирской тайге. Компанию ему тогда составил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственно 7 октября 2019 года президент подписал несколько указов, в том числе повысив зарплату себе, занимавшему на тот момент пост председателя правительства Дмитрию Медведеву и другим государственным лицам.