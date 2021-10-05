Минэнерго Таджикистана заявило, что инициатива о поставках электроэнергии исходит от Кыргызстана

CentralAsia (TJ) - Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана заявило, что экспорт электроэнергии в Кыргызстан не их инициатива.

Кроме того, ведомство отрицает факт продажи электроэнергии и отмечает, что переток осуществляется по методике сведения балансов сальдо-перетоков электрической энергии энергосистем ОЭС Центральной Азии и Южной зоны Казахстана.

Министерство сообщает, что таджикские энергетики не отправляли письмо в адрес своих кыргызских коллег с предложением о возможности экспорта электроэнергии из Таджикистана в Кыргызстан.

«Официальным письмом в адрес председателя ОАХК «Барки точик» в середине прошлой недели председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызстана информировал, что из-за маловодного цикла приточности воды наблюдается дефицит электрической энергии в стране, в связи с чем предлагает таджикской стороне рассмотреть возможность поставок электроэнергии в Кыргызстан, начиная с октября текущего года. Одновременно, этим же письмом сообщалось о намерении делегации Кыргызстана во главе с заместителем министра энергетики и промышленности посетить город Душанбе для обсуждения данного вопроса», – говорится в сообщении.

По данным Минэнерго Таджикистана, 2 октября кыргызская делегация прибыла в Душанбе и провела встречу с представителями ОАХК «Барки точик». В ходе встречи было рассмотрено обращение кыргызской стороны о поставке электроэнергии из Таджикистана в Кыргызстан в октябре 2021 года.

«Сообщаем, что в настоящее время данное предложение рассматривается таджикской стороной. В эти дни поставка электроэнергии из Таджикистана в Кыргызстан осуществляется согласно «Методики по сведению балансов сальдо-перетоков электрической энергии энергосистем ОЭС Центральной Азии и Южной зоны Казахстана» (Протокол №21 КЭС ЦА от 20.03. 2015 г., г. Душанбе)», – сообщает ведомство.

Данный документ предусматривает технический обмен электроэнергии из Таджикистана в Кыргызстан и обратно для поддержания эффективного функционирования энергетических систем обеих стран. Этот механизм практикуется последние несколько лет и не включает в себя коммерческие взаимоотношения», – сообщили в министерстве энергетики и водных ресурсов.

Ранее, 1 октября, на встрече с журналистами в Бишкеке министр энергетики и промышленности Кыргызстана Доскул Бекмурзаев отметил о начале коммерческих поставок таджикской электроэнергии.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения