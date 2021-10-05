Появилось фото пермского стрелка из реанимации

CentralAsia (CA) - Появилось фото пришедшего в сознание Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, после многочисленных операций стрелок пошел на поправку. Вскоре Бекмансурова переведут из реанимации в обычную палату, где его смогут допросить следователи.

Ранее сообщалось, что из груди студента достали последнюю пулю. После успешно проведенной операции Бекмансуров был погружен в медикаментозный сон. Медицинский персонал отмечал положительную динамику в его состоянии.

В результате стрельбы в ПГНИУ, которая произошла 20 сентября, погибли шесть человек, еще более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.