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Появилось фото пермского стрелка из реанимации
Предыстория: Стрельба в пермском университете. Фото и видео

CentralAsia (CA) -  Появилось фото пришедшего в сознание Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, после многочисленных операций стрелок пошел на поправку. Вскоре Бекмансурова переведут из реанимации в обычную палату, где его смогут допросить следователи.

Ранее сообщалось, что из груди студента достали последнюю пулю. После успешно проведенной операции Бекмансуров был погружен в медикаментозный сон. Медицинский персонал отмечал положительную динамику в его состоянии.

В результате стрельбы в ПГНИУ, которая произошла 20 сентября, погибли шесть человек, еще более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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