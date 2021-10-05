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В YouTube появилась новая функция

CentralAsia (CA) -  Видеохостинг YouTube внедрил новую функцию, которая делает просмотр роликов немного удобнее, передает 9to5Google.

Новая функция YouTube заключается в синхронизации просмотра видео в мобильном приложении и на веб-версии. Теперь, когда пользователь прерывает просмотр ролика в приложении YouTube на Android или iOS и заходит в браузер с компьютера, ему предлагается продолжить смотреть видео - в углу появляется соответствующее окно мини-плеера.

Появление мини-плеера сопровождается надписью: «Продолжить просмотр», его можно развернуть до стандартных размеров, нажав на значок стрелки в квадрате в верхнем левом углу мини-плеера.

Отмечается, что новая функция упростит продолжение просмотра видео на YouTube для пользователей, которые, например, возвращаются домой после поездки.

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