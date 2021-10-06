Два спортсмена Монголии стали чемпионами мира в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - 4-6 октября в спорткомплексе «Humo Arena» в Ташкенте при поддержке бренда 7SABER проходит XII чемпионат мира по бодибилдингу. В состязаниях принимают участие 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций со всего мира.

Десять спортсменов из Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса принимают участие в соревнованиях в Ташкенте, Узбекистан.

Э.Лхагва-Очир завоевал золото в категории «Senior Fitness Open» среди мужчин. И С.Дуламрагчаа завоевал золотую медаль в мужской категории «Мaster bodybuilding» в возрастной категории 50-60 кг до 80 кг.

T.Болор завоевала серебро в категории «junior fitness» для женщин до 21 года. Д.Энхбилэг завоевала бронзу в категории «Senior Fitness Open» среди женщин. И Ж.Баянмөнх – серебро в категории «Senior Fitness open» среди мужчин.

Спортсменам Монголии есть что показать на сцене. Стальные мышцы и красивые пропорции – результат кропотливой работы над собой в зале.

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