Монголия планирует 4 мегапроекта в области инфраструктуры в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Крупные строительные проекты меняют жизнь тысяч монголов – будь то строительство новых заводов, улучшение транспорта или обеспечение электроэнергией окрестностей. Помимо создания тысяч рабочих мест на этапе строительства, они откроют возможности для местной экономики, которые будут приносить пользу на долгие годы.

Несмотря на серьезные проблемы, с которыми сталкивается экономика Монголии в условиях пандемии COVID-19, несколько мегапроектов все еще строятся или планируются.

От первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии до гидроэлектростанции до реконструкции самой загруженной дороги, соединяющей столицу с третьим по величине муниципалитетом Дархан, мы рассмотрим четыре крупнейших строительных проекта, которые будут реализованы правительством Монголии. Мегапроекты, стоимость которых в государственном бюджете на 2020 год составляет 733,7 миллиарда тугриков.

150 миллиардов тугриков для первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии

Чтобы уменьшить свою зависимость от импорта топлива, правительство Монголии начало строительство собственного нефтеперерабатывающего завода в стране при поддержке со стороны Индии льготной кредитной линии на сумму 1,24 млрд долларов США. НПЗ с начальной мощностью 1,5 млн тонн в год строится в аймаке Дорноговь.

По словам официальных лиц, строительство НПЗ будет завершено в 2025 году. В настоящее время в строительстве участвуют 13 американских компаний и восемь индийских компаний, завершение которых составляет 30 процентов.

115,4 млрд тугриков для гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн

ГЭС мощностью 90 мегаватт считается решающим фактором для обеспечения долгосрочных поставок энергии в западную Монголию и закладывает основу для развития возобновляемых источников энергии в регионе.

Гидроэлектростанция Эрдэнэбурэн на реке Ховд будет построена в ближайшие пять лет с привлечением льготного кредита в размере 228,5 миллионов долларов США от правительства Китая.

117 миллиардов тугриков за 204 км дороги, соединяющей города Улан-Батор и Дархан

Строится 204-километровая четырехполосная автодорога, соединяющая города Улан-Батор и Дархан. Стоимость ремонта в основном покрывается Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР); Правительство выделило в общей сложности 83,8 миллиона долларов в виде займов на реконструкцию того, что было названо «самой смертоносной дорогой в Монголии».

Построенная в 1970-1980 годах, шоссе Улан-Батор – Дархан протяженностью 244 км проходит через крупные промышленные города, сельскохозяйственные районы и туристические базы. Дорога имеет стратегическое значение, поскольку является частью коридора север-юг, связывающего столицу с Россией.

Дархан – третий по величине город страны.

92 миллиарда тугриков на тепловые электростанции в 10 аймаках

Монголия приступила к строительству тепловых электростанций в 10 аймаках с китайским льготным кредитом в размере 148,7 миллиона долларов США. Тепловые электростанции имеют решающее значение для Монголии, одной из самых холодных стран мира.

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