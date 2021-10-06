Выставка «Made in Mongolia» пройдет в Вашингтоне и Торонто

CentralAsia (MNG) - Монгольский форум по торговле, инвестициям и наследию пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия, и Торонто, Канада, с 15 по 25 января.

Выставка «Made in Mongolia» пройдет в рамках форума во Всемирном торговом центре в Вашингтоне.

Участники также смогут установить деловые контакты с более чем 750 000 предпринимателей из 330 центров в более чем 100 странах и продвигать свою бизнес-деятельность и страны в области производственных технологий и предпринимательства.

Сфера этой деятельности охватывает промышленность, сельское хозяйство, энергетику, строительство, транспорт, культуру, туризм, информационные технологии, медицину, банковское дело и финансы, включая финтех, телекоммуникации и горнодобывающую промышленность.

Монгольский форум будет проводиться в форме электронных и специализированных деловых встреч VIP-уровня, бизнес-тренинговых семинаров и представит свою культуру и искусство более чем 40 международным инвесторам.

Эти мероприятия будут рекламироваться в официальных СМИ в течение двух месяцев после конференции и выставки.

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