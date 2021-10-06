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Монголия запускает общенациональную кампанию по поощрению личных сбережений

CentralAsia (MNG) -  По данным центрального банка, в понедельник Монголия запустила национальную кампанию, чтобы побудить своих граждан экономить больше денег и привить культуру сбережений по всей стране.

Кампания проводится по случаю Всемирного дня сбережений, который ежегодно отмечается 31 октября во всем мире, говорится в заявлении Банка Монголии.

Ожидается, что в течение месячной кампании под девизом «Давайте все сбережем» центральный банк и другие соответствующие организации проведут многочисленные мероприятия, такие как конкурс детских рисунков, онлайн-конкурсы, тренинги и встречи, чтобы привить привычку экономить деньги и продвигать финансовая грамотность.

31 октября — Всемирный день сбережений!

Цель Всемирного дня сбережений — повышение финансовой грамотности детей и молодежи. Его основная задача — выработать у населения культуру сбережения, поскольку сбережения дают возможность планировать свое будущее: дать образование детям, приобрести жилье, автотранспорт, возможность путешествовать и мн. др.

С учетом соблюдения всех социальных норм в этом 2021 году, Всемирный день сбережений будет проходить в онлайн формате.

ЦБ Монголии, коммерческие банки, микрофинансовые организации и другие финансовые учреждения через свои сайты и социальные сети будут рассказывать населению о важности сбережений, знакомить с различными способами сохранения и приумножения имеющихся накоплений.

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