США отправляют почти 900 000 доз вакцины Pfizer в Монголию

CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты отправляют в Монголию почти 900 000 доз вакцины от коронавируса Pfizer. Они должны прибыть в среду, сообщил «Голосу Америки» представитель Белого дома.

«Научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали вместе, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных партий вакцины в Монголию», - сказал чиновник.

899 730 доз, отправленных через COVAX, глобальную инициативу по совместному использованию вакцин, возглавляемую Gavi (the Vaccine Alliance), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям), в дополнение к 188 370 дозам вакцины. Вакцина Pfizer отправлена в Монголию в сентябре. США также выделили более 4 миллионов долларов на поддержку ответных мер страны на пандемию.

Страна с низким уровнем доходов, граничащая с соседями по производству вакцин, Китаем и Россией, Монголия смогла получить миллионы доз вакцины в основном благодаря сделкам с Пекином и Москвой. По данным Министерства здравоохранения, на данный момент им было введено не менее 4 383 409 доз вакцины против COVID. Этого достаточно примерно для 68% населения страны, если предположить, что каждый человек получит две дозы.

Число инфекций сокращается: в среднем каждый день регистрируется 2230 новых случаев. Это 60% от пика 6 сентября, - пишет VOA.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 312 376 случаев заражения и 1347 смертей от коронавируса. COVID-19 вызван коронавирусом.

Неравенство вакцин

Гуманитарные организации говорят, что богатым странам все еще нужно делать больше для решения глобального неравенства в вакцинах.

«Когда дело доходит до доступа к вакцинам во всем мире, 80% введенных доз поступило в богатые страны, в то время как только 0,5% - в страны с низким уровнем дохода», - сказал Робби Сильверман, старший менеджер по адвокации Oxfam America.

США подверглись критике за то, что они объявили о планах обеспечить вакцинацию для определенных демографических групп, в то время как многие группы риска по всему миру еще не получили ни одной вакцины.

Администрация Байдена заявляет, что они могут помочь вакцинировать мир одновременно с защитой американцев.

«Как сказал президент, Америка будет арсеналом вакцин в нашей борьбе с COVID-19», - заявил во вторник «Голосу Америки» представитель Белого дома.

На виртуальном саммите по COVID-19 на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре президент США Джо Байден объявил о дополнительном пожертвовании 500 миллионов доз вакцины Pfizer странам с низким и средним уровнем дохода, в результате чего общая сумма объявленных пожертвований США составила 1,1 миллиарда дозов.

Согласно данным, собранным Duke Global Health Innovation Center, США являются мировым лидером как по объявленным, так и по поставленным дозам.

Однако по состоянию на 1 октября США отправили только 15% из 1,1 миллиарда обещанных доз. Он отстает от других регионов с менее амбициозными целями пожертвований, включая Китай (46%), Японию (30%) и Европейский Союз (25%).

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