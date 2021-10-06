В Узбекистане бывший проректор «Нархоза» подозревается в хищении у государства $2 миллионов  

- Узбекистан, происшествия
- 9:31, 06 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Бывший проректор по финансам и экономике Ташкентского государственного экономического университета (бывший «Нархоз») Нодир Идиев разыскивается Министерством внутренних дел Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба УВД по Бухарской области, 49-летний бывший проректор находится в розыске за «мошенничество и уклонение от следствия и суда».
Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса.
«Личность гражданина, оказавшего практическую помощь в установлении местонахождения этого человека, будет сохранена в тайне и будет поощрена денежным вознаграждением», - говорится в заявлении областного управления внутренних дел.
Начальник Бухарского УВД Баходирходжа Шарипов сообщил местным СМИ, что Нодир Идиев подозревается в хищении у государства 2 миллионов долларов.
Н. Идиев был проректором Нархоза с января 2020 года и не вернулся к работе после выхода в отпуск в июле этого года.
До этого он работал в Бухарском региональном филиале «Асака банка» и был объявлен в розыск именно по этой деятельности.
После того, как Идиев был объявлен в розыск, его имя и фото были удалены с сайта Ташкентского государственного экономического университета, но его адрес электронной почты все еще можно увидеть под заголовком «Проректор по финансам и экономике».