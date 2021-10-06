Россия возобновила полеты в города Узбекистана с 5 октября

CentralAsia (UZ) - Москва возобновила полеты в ряд городов Узбекистана с 5 октября. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на официальные данные.

Согласно сообщению, из Москвы открыты рейсы в Бухару, Самарканд, Ургенч, Наманган, Андижан и Термез.

23 сентября Агентство по внешней трудовой миграции сообщило, что с 5 октября количество регулярных рейсов из Москвы в города Узбекистана было увеличено на двусторонней основе.

По данным агентства, до 4 рейсов в неделю будут выполняться из Москвы в Ташкент, 2 в Бухару и Самарканд и по 1 в Ургенч, Наманган, Фергану, Андижан и Термез.

Как сообщается, с 5 октября начнутся полеты в Ош (Кыргызстан) из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска и Красноярска.