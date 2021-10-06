В Узбекистане вводится институт примирения по административным делам  

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности РУз.

Согласно закону, лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности, если оно признало свою вину, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Потерпевший или его законный представитель может подать ходатайство о примирении во время рассмотрения дела правоохранительными органами, а также на любой стадии судебного разбирательства, но до вынесения решения судом.

Если по делу присутствуют несколько потерпевших, примирение может быть проведено только в том случае, если примирение будет достигнуто со всеми потерпевшими.

Правоохранительные органы в трехдневный срок выносят постановление о направлении дела в суд в связи с примирением сторон.

Лицо, повторно совершившее правонарушение в течение одного года, в связи с примирением сторон от административной ответственности не освобождается.