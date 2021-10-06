Минобороны Таджикистана получило от США 20 внедорожников

CentralAsia (TJ) - США передали 20 внедорожников Министерству обороны Таджикистана в рамках содействия стране по укреплению границ.

Как сообщило посольство США в Душанбе, джипы, общей стоимостью 1.3 миллиона долларов США, позволят войскам специального назначения Минобороны проводить операции в труднодоступных приграничных районaх.

5 октября посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм и замминистра обороны Таджикистана по технике и обеспечению генерал-майор Хусрав Бобозода приняли участие в церемонии передачи легких многоцелевых транспортных.

«Данная безвозмездная помощь является одним из примеров поддержки, которую мы предоставляем Таджикистану для обеспечения охраны границ. Мы признательны Таджикистану за близкое сотрудничество в области пограничной безопасности и гордимся совместными достижениями. Мы остаемся партнерами в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и распространением ядерного оружия. Мы сильнее, когда работаем вместе», заявил посол США.

Начиная с 1992 года, Соединенные Штаты Америки предоставили военную помощь Таджикистану на сумму 330 миллионов долларов США. В рамках этой помощи силовым структурам Таджикистана было передано 358 транспортных средств на общую сумму 10,5 миллионов долларов США, говорится на опубликованном на сайте американской дипмиссии сообщении.

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