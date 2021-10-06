Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

CentralAsia (TJ) - Во вторник, 5 октября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке, включая складывающуюся ситуацию в соседнем Афганистане, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры отметили важность полномасштабной реализации принятых соглашений и договорённостей, поручили продолжить тесное взаимодействие и координацию в рамках деятельности совместной межправительственной комиссии.

Был также рассмотрен график встреч и мероприятий на высшем уровне.

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