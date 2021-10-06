Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
- Таджикистан, политика
- 9:49, 06 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - Во вторник, 5 октября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке, включая складывающуюся ситуацию в соседнем Афганистане, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Лидеры отметили важность полномасштабной реализации принятых соглашений и договорённостей, поручили продолжить тесное взаимодействие и координацию в рамках деятельности совместной межправительственной комиссии.
Был также рассмотрен график встреч и мероприятий на высшем уровне.
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