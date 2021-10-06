В Израиле люди, не получившие третью прививку от коронавируса, не допускаются в рестораны и университеты

CentralAsia (CA) - В Израиле снова ужесточили карантинные меры: в рестораны и университеты допускаются лишь те, кто три раза прошел вакцинацию. При этом большая часть населения мира еще не привита. А это должно быть приоритетом, передает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Когда в январе Израиль заключил сделку с компанией Pfizer и получил большое количество вакцины, многие с завистью смотрели на страну. На самом деле, мир выиграл от этого, ведь взамен Израиль предоставил производителю много данных. Благодаря этому, уже на ранних этапах появились качественные исследования об эффективности вакцины. С другой стороны, в Израиле, который, в отличие от других стран, дефицит вакцины обошел стороной, сегодня показатели не лучше, чем в Германии: трое из десяти израильтян не прошли вакцинацию.

При этом около 37% израильтян проходили вакцинацию уже трижды. Именно поэтому немецкие эксперты снова обращаются к израильским исследованиям. Нет сомнений, что «бустерная прививка» имеет смысл для групп риска; но со здоровыми людьми дело обстоит сложнее.

Но израильское правительство - это не STIKO (Постоянная комиссия по вакцинации в Германии), и оно продолжает свой жесткий курс: граждане без третьей прививки теперь теряют свой «зеленый паспорт», который дает им доступ в рестораны и университеты. Страна остается лабораторией. И маловероятно, что у вакцинированных там людей будут выявлены серьезные побочные эффекты.

Однако оценить соотношение между затраченными ресурсами и пользой сложнее: пока во многих странах почти нет вакцинированных людей, вакцины там остро необходимы. Главной целью должно быть достижение иммунитета. И здесь щедро проводимая третья вакцинация принесет меньше пользы, чем глобальная политика, предотвращающая мутации вируса - мутации, против которых наши вакцины могут оказаться втройне бессильными.