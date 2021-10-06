Британские официальные лица провели переговоры с «Талибаном»

Саймон Гасс,Амир Хану Муттаки,

CentralAsia (CA) - Первые переговоры между дипломатическими представителями Соединенного Королевства и движения «Талибан» состоялись во вторник, 5 октября в Кабуле, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что специальный посланник в Афганистане Саймон Гасс и представитель британского посольства Мартин Лонгден встретились с лидерами «Талибана», чтобы обсудить поддержку, необходимую Афганистану в борьбе с гуманитарным кризисом.

Согласно данным агентства, переговоры велись о нарастающем гуманитарном кризисе и вопросах безопасности и терроризма. Также обсуждались вопросы безопасного проезда для граждан Великобритании и Афганистана, и права женщин.

Представитель министерства иностранных дел «Талибана» Абдул Кахар Балхи заявил, что группа боевиков стремится к «конструктивным отношениям», и сказал, что встреча «была посвящена детальному обсуждению вопроса о возобновлении дипломатических отношений между обеими странами».

«Это первые дни переговоров, и неудивительно, что между нами есть разногласия. Однако впереди Афганистан ждут и не такие сложные задачи», - заявил Лонгден.

Афганистан сталкивается с ухудшающимся гуманитарным кризисом, который усугубляется тяжелой экономикой. С момента прихода к власти талибов в августе миллиарды активов были заморожены, также прекратились выплаты иностранной помощи.

Талибан продвигается к укреплению дипломатических отношений в надежде высвободить ресурсы.

Западные государства думают, как вести себя с новым правительством Афганистана, и определили условия, которые должны быть выполнены для развития отношений. Среди этих условий - новое правительство должно быть инклюзивным и уважать права женщин и меньшинств.