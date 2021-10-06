В Казахстане за сутки выявлено 1828 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 419;

- город Нур-Султан – 290;

- Карагандинская область – 169;

- Алматинская область – 145;

- Павлодарская область – 120;

- Костанайская область – 101;

- Северо-Казахстанская область – 98;

- Восточно-Казахстанская область – 87;

- город Шымкент – 73;

- Актюбинская область – 70;

- Акмолинская область – 56;

- Западно-Казахстанская область – 51;

- Атырауская область – 46;

- Жамбылская область – 43;

- Кызылординская область – 32;

- Туркестанская область – 22;

- Мангистауская область – 6.

На сегодняшний день в стране всего выявлены 896 162 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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