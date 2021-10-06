В Казахстане за сутки выявлено 1828 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 419;
- город Нур-Султан – 290;
- Карагандинская область – 169;
- Алматинская область – 145;
- Павлодарская область – 120;
- Костанайская область – 101;
- Северо-Казахстанская область – 98;
- Восточно-Казахстанская область – 87;
- город Шымкент – 73;
- Актюбинская область – 70;
- Акмолинская область – 56;
- Западно-Казахстанская область – 51;
- Атырауская область – 46;
- Жамбылская область – 43;
- Кызылординская область – 32;
- Туркестанская область – 22;
- Мангистауская область – 6.
На сегодняшний день в стране всего выявлены 896 162 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения