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В Казахстане 46 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 46 человек скончались за сутки от коронавируса и «ковидной» пневмонии. Это данные за 4 октября, передает оперативный штаб.

В 39 случаях ПЦР-анализ показал положительный результат на COVID-19, и в 7 случаях - отрицательный.

На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 56 708 человек (48 968+ и 7 740 КВИ-), из них в стационарах находится 9 551 пациент, на амбулаторном уровне – 47 157 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 748 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 202 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 125 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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