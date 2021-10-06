Афганистан задолжал соседним странам за электричество $62 миллиона

CentralAsia (CA) - Официальные представители афганской электроэнергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) заявили о задолженности в размере $62 млн за электроэнергию соседним странам, сообщает афганское информагентство TOLOnews.

DABS заявил, что они попросили Миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА) предоставить 90 млн долларов для выплаты долга, добавив, что, если МООНСА не предоставит их, они могут оказать давление на тех людей, которые не оплатили свои счета за электроэнергию, даже если многие люди не могут себе этого позволить.

Исполняющий обязанности операционного директора DABS Сафиулла Ахмадзай, сказал, что компания оплатила счета за электроэнергию за последние два месяца странам-экспортерам электроэнергии.

Между тем, документ, полученный TOLOnews, показывает, что DABS должна более 51 млн долларов четырем соседним странам: Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану.

«МООНСА связалась с нами и рассказала, что они могут для нас сделать. Мы просили предоставить Афганистану 90 млн долларов. Мы попросили МООНСА оплатить счета за электроэнергию тех потребителей, которые не заплатили или не могут платить соседним странам», - сказал Ахмадзай.

По словам Ахмадзая, DABS разослала письма странам-экспортерам электроэнергии с просьбой не отключать электричество и обещанием выплатить долг.

«Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему», - сказал Аманулла Галиб, бывший директор DABS.

Ряд жителей выразили обеспокоенность по поводу плохой экономической ситуации в стране, заявив, что соответствующие ведомства должны незамедлительно решить эти проблемы.

Статистика показывает, что Афганистан платит соседним странам от 22 до 25 млн долларов в месяц.