За сутки в Узбекистане выявлено свыше 480 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - За 5 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 176477. В течение прошедших суток зафиксированы 458 новых случаев, сообщает Минздрав.

Также у 23 человек диагностирована пневмония (всего 27372).

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1255 летальных исходов).

За день выздоровели 663 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 171825) и 24 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 25712).

На лечении находятся 3397 больных коронавирусом и 1427 - пневмонией.