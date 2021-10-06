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За сутки в Узбекистане выявлено свыше 480 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  За 5 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 176477. В течение прошедших суток зафиксированы 458 новых случаев, сообщает Минздрав.

Также у 23 человек диагностирована пневмония (всего 27372).

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1255 летальных исходов).

За день выздоровели 663 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 171825) и 24 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 25712).

На лечении находятся 3397 больных коронавирусом и 1427 - пневмонией.

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