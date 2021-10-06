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Узбекистан присоединился к соглашению о «сухих портах» ЭСКАТО

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан присоединился к Межправительственному соглашению о «сухих портах» Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО). Соответствующее постановления накануне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщается на правительственном портале Lex.uz.

Под «сухим портом» международного значения понимается место внутри территории страны с логистическим центром, соединённым с одним или более видами транспорта, предназначенное для обработки, временного хранения и предусматриваемого законом осмотра грузов, перевозимых в процессе международной торговли, и совершения применимых таможенных контрольных функций и формальностей.

Собственность на «сухие порты» может быть государственной, частной или на условиях государственно-частного партнерства.

Соглашение о «сухих портах», позволяющее упростить процедуру транспортировки грузов морем, было заключено в Бангкоке 1 мая 2013 года.

Компетентным органом по реализации международного договора определено Минтранспорта РУз.

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