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Мигранты смогут отправлять переводы из России в кредит

CentralAsia (CA) -  Система платежных сервисов «Золотая корона» с 11 октября позволить трудовыми мигрантами отправлять денежные переводы из России в долг. Об этом газете «Ведомости» рассказал председатель совета директоров компании Николай Смирнов.

На начальном этапе мигранты смогут получать небольшие суммы в диапазоне от 5 тыс. до 15 тыс. руб. 21 день проценты начисляться не будут, а по их истечению ставка составит 1% в день. Услуга сначала будет доступна во всех салонах «Мегафона», позже «Золотая корона» планирует расширить на всю свою инфраструктуру. Займы будет предоставлять микрокредитная компания «Страна экспресс».

«Золотая корона» будет зарабатывать на новом продукте за счет комиссии. Базовая ставка составит 1% от суммы платежа, но не более 1000 руб., $20 или €15.

В июне системы денежных переводов отправили в страны СНГ $720 млн. Это лучший результат за три года. Число трудовых мигрантов, выступающих основными клиентами систем денежных переводов, в 2020–2021 годах снизилось, однако их доходы заметно выросли. Это и обеспечило рост вывода средств на родину.

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