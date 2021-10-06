Спортсменка из Монголии Э.Гантуяа завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Осло

CentralAsia (MNG) - Монгольская спортсменка Э.Гантуяа завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг среди женщин на чемпионате мира по борьбе 2021 года, который проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября.

В поединке за третье место монголка победила представительницу Бразилии и двукратную чемпионку Панамерики и бронзового призера Панамериканских игр Лаиса Нуньеса Де Оливейру со счетом 7:6.

В весовой категории до 62 кг золото завоевала Айсулу Тыныбекова из Кыргызстана. В финале она уверенно справилась с американкой Кайлой Миракл – 7:0. Бронзовыми призёрами стали Гантуяа Энхбат из Монголии и японка Нонока Озаки.

После церемонии награждения Э.Гантуяа сказала: «Большое спасибо тренерам сборной Монголии. Также спасибо моим братьям и сестрам, родственникам и всем тем, кто меня всячески поддерживал. Благодаря вам я добилась таких успехов».

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