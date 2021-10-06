Президент Туркменистана встретился в Ташкенте с туркменской диаспорой

CentralAsia (UZ) - После узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне от имени президента Шавката Мирзиёева 5 октября был дан официальный прием в честь визита лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В церемонии приняли участие члены делегаций двух стран, государственные и общественные деятели. Также присутствовали представители туркменской диаспоры Узбекистана, прибывшие из разных регионов страны.

Среди них старейшины, деятели науки и культуры, представители творческой интеллигенции, сферы образования и здравоохранения, отмечает пресс-служба главы нашего государства.