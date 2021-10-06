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В Монголии завершилась активная фаза монголо-российских тактических учений. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Монголия и Россия завершили активную фазу монголо-российских тактических учений «Сэлэнгэ», которые прошли на полигоне Доётын Ам.

«В Монголии завершилась активная фаза учений «Сэлэнгэ» с участием войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии. Впервые за практическим маневрированием войск наблюдал премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун- Эрдэнэ и министр обороны Гурсэдийн Сайханбаяр. Также в заключительном этапе учений принял участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа - генерал-лейтенант Михаил Носулев», - сообщили в пресс-службе.

Совместные монголо-российские учения направлены на борьбу с международным терроризмом. В этом году в международных учениях, начавшихся 22 сентября, участвовали личный состав мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и части Вооруженных Сил Монголии численностью около 1500 военнослужащих и более 200 единиц военной техники.

Учения проводились накануне столетия создания монгольских вооруженных сил и 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.

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