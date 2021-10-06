Google выпустила новую операционную систему Android 12

CentralAsia (CA) - Корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы (ОС) - Android 12. Об этом сообщается на сайте Google.

Как отмечается, в настоящее время доступен исходный код ОС на Android Open Source Project (AOSP), это специальное хранилище с открытым доступом, где содержатся исходные данные и другая информация для создания пользовательских версий операционной системы Android.

В Android 12 представлен новый интерфейс Material You, также обновленные виджеты и дизайн уведомлений.

Одной из важнейших новых функций является панель конфиденциальности Privacy Dashboard, где можно настроить приватность, управлять разрешениями приложений, в том числе пользователю поступит уведомление, если какая-то программа начнет использовать камеру, микрофон или информацию о местоположении.

Кроме этого, Android 12 способен «обманывать» приложения, предоставляя им приблизительное местоположение вместо точной геолокации. Также с помощью фронтальной камеры телефон теперь сможет «понять», когда пользователь лежит и не нужно поворачивать экран.

К тому же разработчики уверяют, что с новой ОС важные системные процессы теперь на 22% меньше нагружают процессор, обработка небольших запросов приложений к базам данных ускорена на 36%, а больших с наборами в более тысячи строк - в 49 раз.

В Android 12 появилась новая более быстрая поисковая система AppSearch с полнотекстовой индексацией и ранжированием результатов выдачи, особым режимом гибернации для давно не используемых приложений: он автоматически сбрасывает выданные права доступа, освобождает ресурсы, останавливает и блокирует все процессы и сообщения приложений.

Указывается, что обновление на телефоны, начиная с Pixel, поступит в ближайшие несколько недель. Устройства Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi получат его до конца этого года.