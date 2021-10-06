В Узбекистане известный юморист назначен директором столичной школы

CentralAsia (UZ) - Известный в Узбекистане юморист, эстрадный актёр и шоумен Валижон Шамсиев назначен директором одной из столичных школ.

На данную должность артист был назначен в соответствии с заключением Министерства народного образования, сообщает Телеграм-канал школы «Баркамол авлод» в Ташкенте.

Детские школы «Баркамол авлод» при Министерстве народного образования созданы на основании постановления президента Шавката Мирзиеева, подписанного в 2019 году.

Как сообщалось ранее, начиная с 2020/2021 учебного года в детских школах «Баркамол авлод» будет реализовываться программа «STEAM - образование» (Science - естественные науки, Technology - технология, Engineering - инженерное искусство, Art - творчество, Mathematics - Математика).

В прошлом году в сети распространились видеозаписи, в которых юморист Валижон Шамсиев избил журналиста во время интервью. На видео было запечатлено, как Шамсиев избил журналиста после одного из заданных вопросов. Судя по видео, юмориста обидел вопрос по поводу его физической формы. Было ли видео постановочным или реальным, актёр не прокомментировал.