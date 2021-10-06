В Оксфордский словарь добавили 26 корейских слов

CentralAsia (CA) - В Оксфордский словарь английского языка добавили 26 слов из корейского языка из-за возрастающего влияния корейской культуры, передает 9News.

Согласно данным портала, в новое издание словаря войдут такие слова, как: «бульгоги» - небольшое гарнирное блюдо из овощей, подаваемое вместе с рисом как часть типичной корейской трапезы, «халлью» - рост международного интереса к Южной Корее и ее популярной культуре, представленный глобальным успехом южнокорейской музыки, кино, телевидения, моды и еды, K-drama - телесериал на корейском языке, снятый в Южной Корее, «манхва» - корейский жанр мультфильмов и комиксов, часто под влиянием японской манги, «мукбанг» - видео, обычно транслируемое в прямом эфире, в котором человек ест большое количество еды и разговаривает со зрителями.

В OED говорится, что включение такого количества корейских слов - это признание изменений в языке, используемом носителями английского языка.

«Они показывают, как азиаты в разных частях континента придумывают слова и обмениваются ими в пределах своего местного контекста, а затем знакомят с этими словами остальной англоязычный мир, тем самым позволяя корейской волне продолжать колебаться в море английских слов».

По мнению доктора из Королевского колледжа Лондона Хе-Кюнг Ли, успех таких корейских проектов, как «Игра кальмаров» или «Паразиты», можно объяснить более глобальным мышлением производителей культуры.

«Прошло уже более 10 лет с начала успеха K-pop, поэтому корейские производители культуры обладают глобальным мышлением», - заявил Ли.

По его мнению, герои корейских сериалов - это те люди, с которыми могут соотноситься жители Великобритании и других стран, несмотря на географическую и языковую разницу.

«У героев нет надежды, у них нет будущего, и они просто борются за выживание. Эти драмы и фильмы развлекательны, и в них есть что-то уникальное, что может затронуть людей во всем мире. Они представляют критику общества и социально-экономических условий, к которым люди могут относиться через персонажей», - заключил Ли.