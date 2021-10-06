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Узбекистан не ведет диалогов с США о предоставлении военной базы - сенатор Сафаев

CentralAsia (UZ) -  Заместитель спикера Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев заявил, что Узбекистан отказался вести переговоры с США о передаче своих баз силам НАТО. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам сенатора, официальные лица Узбекистана не имеют права вести такой диалог, поскольку «закон этого не позволяет». В настоящее время неизвестно, связывались ли официальные лица США с Ташкентом.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США заинтересованы в совместном использовании российских военных баз в Центральной Азии. Как сообщало издание, такая возможность обсуждалась на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова 22 сентября в Хельсинки.

Аналогичные сведения поступали и насчет военных объектов Узбекистана и Таджикистана. Отмечалось, что это нужно для поддержки беглого правительства Афганистана и сдерживания деятельности террористической организации «Талибан».

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