Сенат США требует выслать 300 российских дипломатов

CentralAsia (CA) - Группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из Соединенных Штатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве, сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, сенаторы США от Демократической и Республиканской партий написали письмо Байдену, в котором призвали «немедленно принять действия», чтобы нарастить число сотрудников посольства в Москве. Отмечается, что предложение лидеров сенатских комитетов по международным отношениям и разведке - демократов Боба Менендеса и Марка Уорнера и республиканцев Джима Риша и Марко Рубио - ознаменовало бы резкую эскалацию в продолжающемся споре о персонале посольств на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

«Такая диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы приблизиться к паритету между числом американских дипломатов, работающих в России, и числом российских дипломатов, работающих в США», - написали сенаторы в письме Байдену.

По их мнению, если Москва не сделает этого, то Байден должен начать высылку до 300 российских дипломатов. По подсчетам сенаторов, в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу лишь около 100 американских.

Авторы письма напомнили, что 1 августа в России вступили в силу правила, запрещающие США нанимать на работу в посольство россиян или граждан третьих стран. Это поставило под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну, написали они.